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27 березня • оновлено в 09:17
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Гоша Куценко зробив несподівану заяву про коронавірус

11.2т
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Російський актор Гоша Куценко заявив, що за допомогою коронавірусу природа вирішила помститися людям за згубний вплив.

Про це артист розповів у новому відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Гоша Куценко

Гоша Куценко

МК

"У рамках природи, її глобального циклу, Земля оновлюється зараз. Ми, як співучасники життя на Землі, звичайно, знахабніли! Нас надто багато, ми агресивні й природу тиснемо. Коронавірус – це нормальна відповідь природи, захисна реакція її на нас", – заявив Куценко, додавши, що тварини, наприклад, почувають себе зараз прекрасно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Вікторія Боня заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети. Так, за словами знаменитості, він піде їм на користь і всі "заплатять за своє неусвідомлене життя саме такою ціною".

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Гоша Куценко
Місце
Росія
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Кожного окремо дуже шкода, але в слушності йому не відмовиш. Ми з друзями давно (теоретично) на таке очікували.
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