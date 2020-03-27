Російський актор Гоша Куценко заявив, що за допомогою коронавірусу природа вирішила помститися людям за згубний вплив.

Про це артист розповів у новому відео, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Гоша Куценко МК

"У рамках природи, її глобального циклу, Земля оновлюється зараз. Ми, як співучасники життя на Землі, звичайно, знахабніли! Нас надто багато, ми агресивні й природу тиснемо. Коронавірус – це нормальна відповідь природи, захисна реакція її на нас", – заявив Куценко, додавши, що тварини, наприклад, почувають себе зараз прекрасно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що модель Вікторія Боня заявила, що коронавірус – це покарання людям за винищення планети. Так, за словами знаменитості, він піде їм на користь і всі "заплатять за своє неусвідомлене життя саме такою ціною".

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