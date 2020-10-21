Гоша Куценко захворів на коронавірус

Російський актор Гоша Куценко заразився коронавірусом. Через хворобу йому довелося перенести всі свої виступи в спектаклях.

Про це 53-річний артист повідомив на своїй сторінці в Instagram. Так, зірка фільму "Антикілер" був госпіталізований з коронавирусною інфекцією COVID-19.

"Бережіть себе! COVID – підступний персонаж! Ось і мені довелося його виконати! Носіть маски! Тримайте дистанцію. Допоможіть собі та лікарям. Вони знову взялися за подвиги!" – наголосив Куценко.

Куценко повідомив, що заразився коронавірусом. Instagram Гоша Куценко

Нагадаємо, раніше актор заявив, що за допомогою коронавірусу природа вирішила помститися людям за згубний вплив. За його словами, тварини зараз почувають себе прекрасно, тому що "знахабніли" тільки люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту ТНМК ("Танок на майдані Конґо") Олег Михайлюта (Фагот) захворів на коронавірус. За його словами, він очікував, що захворіє на COVID-19 пізніше, або ж взагалі його омине ця хвороба.