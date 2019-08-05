Гороскоп на 6 серпня 2019 по картах Таро: як домогтися успіху

Гороскоп на 6 серпня 2019 року, по картах Таро для всіх знаків Зодіаку приготував несподівані сюрпризи, особливо з ними зіткнуться Діви і Леви. Тельцям і Скорпіонам необхідно бути обережними і подумати про своє минуле і майбутнє.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп по розкладу Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп по Таро на вівторок складений за колодою "Таро снів" італійського художника Чіро Марчетті.

Pixabay

ОВЕН – П'ятірка денаріїв

Гороскоп по картах Таро на 6 серпня говорить про те, що вам не вдасться задовольнити свої потреби, і справи підуть, на жаль, зовсім не так, як планувалося. Можливо, до сих пір ви самі занадто неуважно ставилися до своїх справ і свого власного благополуччя. Якщо ви пройдете цей шлях терпляче і впевнено, то далі перед вами відкриються зовсім нові перспективи.

ТЕЛЕЦЬ – П'ятірка кубків

Тельці, сьогодні готуйтеся до засмучення. Якщо ви вже заздалегідь раділи чомусь або вважали справу вирішеною, то цей день вас розчарує. Якщо ж ви зазнали розчарування в дійсно серйозній справі, то прийміть свою поразку з честю і не приховуйте його перед іншими.

БЛИЗНЮКИ – Імператриця

На карті зображена жінка, яка сидить на лоні природи. Від неї віє спокоєм і умиротворенням. Так ж 6 серпня ви повинні себе відчувати. Будьте мовчазні і впевнені в собі та власних силах. Можливо, вам доведеться розчаруватися в деяких людях, але також ви зможете знайти нових друзів.

РАК – П'ятірка мечів

6 серпня Ракам доведеться вплутатися в бій проти чиєїсь підлості, зловмисності або наклепу. Бийтеся, поки вистачить сил, і пам'ятайте, що навіть темний день в кінці кінців зміниться чимось хорошим і можна буде відпочити. Якщо ви цього разу будете готові заступитися за правду і стояти до кінця, то, можливо, в майбутньому опинитеся позбавлені подібних ситуацій.

ЛЕВ – Палац мечів

Плани та їх реалізація, нові знання, нову справу – це те, що вам потрібно 6 серпня. Дороговказ і надія вкажуть вам шлях, а пристрасть, активність і енергія допоможуть виконати всі плани. Також, ця карта символізує активне чоловіче начало, особистісний ріст, творчість і силу волі.

ДІВА – Паж денаріїв

Дівам 6 серпня випаде шанс, на який вони можуть сміливо розраховувати, навіть якщо нічого подібного не очікували. Реагуйте відразу, коли вам запропонують, наприклад, укласти вигідну угоду, надати практичну допомогу або моральну підтримку. Погоджуйтеся – і дайте собі час сповна насолодитися цим.

ТЕРЕЗИ – Дев'ятка жезлів

Можете сміливо зустріти 6 серпня хорошою порцією недовіри ні до кого і ні до чого. Будьте напоготові і не "розкривати" навіть з того боку, звідки не чекаєте небезпеки. А якщо у вас до того ж нещодавно була сварка з кимось чи інша неприємна ситуація, то вам треба особливо остерігатися вплутуватися в цю справу знову.

СКОРПІОН – Маг

На карті зображено людину, з молодим обличчям і мудрими очима, яка стоїть на самоті. Це означає, що в цей день Скорпіонам необхідно бути сконцентрованими на собі. Ви занадто часто думаєте про когось ще. Скорпіонам необхідно подбати про власний комфорт і вигоду.

СТРІЛЕЦЬ – Паж мечів

Сьогодні Стрільців будуть критикувати, а пропозиції щодо важливої справи можуть відкинути. Будьте готові до цього і не намагайтеся відразу перейти в контратаку. Можливо, та критика, яку вам доведеться вислухати, справді містить чимало цінного.

КОЗЕРІГ – Вісімка кубків

Козерогам доведеться розлучитися з тим, що їм було давно або добре знайоме, або здавалося само собою зрозумілим. Настала пора шукати нові шляхи. Навіть якщо вас це засмутить, не відступайте і вирушайте в дорогу. Ви скоро зрозумієте чому і заради чого повинні були розлучитися зі старим.

ВОДОЛІЙ – Дама денаріїв

Не слухайте нікого, не дозволяйте нікому маніпулювати вами. Спокійно і послідовно робіть те, що намітили раніше. Ви ж знаєте, що добре вино визріває роками. Ось і не забувайте про свої довгострокові плани, і обробляйте свій виноградник терпляче та ретельно.

РИБИ – Шістка мечів

6 серпня Риб чекають зміни, або має відбутся щось незвичайне. Головне – не опускати руки і не відмовлятися. Зробіть необхідний крок рішуче і тверезо, а потім озирніться. Напевно знайдеться хтсь, хто зможе допомогти вам.

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