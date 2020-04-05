Гороскоп на 6 квітня по картах Таро: хто може захворіти, а кому не варто сваритися з близькими

Гороскоп на 4 квітня 2020 року по картах Таро для всіх знаків Зодіаку пророкує емоційні гойдалки і ризик завдати шкоди своєму здоров'ю. Карти рекомендують бути гранично свідомими і обережними.

Далі OBOZREVATEL пропонує вивчити детальний прогноз на понеділок для кожного знака Зодіаку.

У розкладі на понеділок використовувалася колода "Універсальний Ключ" італійського ілюстратора Давида Корсі.

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Овен – Трійка Чаш

Овнам в понеділок має у всьому щастити. Гороскоп на завтра радить приймати рішення максимально твердо, але при цьому не йти проти течії. У злагодженій команді ви зможете досягти дуже багато чого. При цьому лідер вам не знадобиться – ви будете гармонійно доповнювати один одного.

Телець – Пустельник

Гороскоп на понеділок радить Тельцям відпочити і перевести дух. Можливо, варто усамітнитися, виїхати за місто, де зовсім немає людей. Ну або просто провести час вдома у своїй кімнаті, дотримуючись актуальних нині правил самоізоляції в повній мірі. Зробіть паузу, щоб переосмислити важливе.

Близнюки – П'ятірка Мечів

День може виявитися непростим. Безліч завдань і незакритих питань зваляться вам прямо на голову. Відпочити в самому початку тижня не вийде, проте і впадати в паніку теж не варто. Просто перетерпіть цей період і незабаром вам нададуть відмінну можливість для релаксу.

Рак – Шістка Денаріїв

Раки останнім часом відчувають емоційне навантаження. Напруга може спровокувати проблеми зі здоров'ям, тому будьте гранично обережні. Хворіти нині вкрай небажано, тим більше, що це може відбитися і на стані ваших близьких. Бережіть себе.

Лев – Десятка Денаріїв

Левам у понеділок, 6 квітня випаде можливість відпочити в колі сім'ї та насолодитися плодами своєї праці. Успіхи дітей, забезпечена старість батьків, міцні узи шлюбу можуть стати приводом для гордості. Також деяких представників порадують новинами про спадщину і успішне вирішення сімейних проблем.

Діва – Імператриця

Плодючість – ключове слово цього дня. Сьогодні у вас з'явиться неймовірна здатність генерувати ідеї і будувати грандіозні плани. Може з'явитися і гостра потреба в емоційній насолоді і любові. Гороскоп на 6 квітня для Дів радить їм провести вечір наодинці зі своєю половинкою. Самотні Діви отримають важливий знак від предмету обожнювання. Або нарешті знайдуть його.

Терези – Четвірка Чаш

Емоційний стан Терезів в даний час знаходиться в дуже складному стані. Справа в тому, що ви занадто близько підпускаєте до себе негатив, який звалюється з усіх сторін. Варто сформувати навколо себе якийсь щит, який буде оберігати вас. Цим щитом може стати любов і підтримка близьких.

Скорпіон – Верховна Жриця

Скорпіонам у понеділок, 6 квітня варто переосмислити методи впливу на ту чи іншу ситуацію. Вам краще побути в ролі спостерігача і не приймати ніяких доленосних рішень. Особливо, якщо вони можуть вплинути на інших. Дивіться на все зі сторони, і так всі пазли складуться самі по собі. Навіщо тоді напружуватися?

Стрілець – Сонце

Вам випала одна з кращих карт! Задоволення, визнання, багатство, слава, шана і повага – ось, що вона обіцяє. День пройде під знаком тотального благополуччя і безпечності. Все буде вдаватися без особливих зусиль. Перед вами будуть відкриті всі двері, а на всіх перехрестях буде горіти зелене світло. Насолоджуйтесь подарунком долі.

Козеріг – Четвірка Жезлів

Козерогам на понеділок гороскоп прогнозує вдале закінчення якоїсь справи і початок дуже продуктивного тижні. Крім того, сьогодні тема відносин і, перш за все, романтичних, може актуалізуватися. Не нехтуйте спілкуванням з коханими і рідними.

Водолій – Блазень

Водолії останнім часом дуже часто занурюються в мрії, але варто жити і в реальному світі. Концентруючись на ілюзіях, ви не помічаєте важливого, а це може привести до негативних наслідків. Ви можете пропустити сигнали організму і захворіти, або ж потрапити під приціл шахраям і через неуважність бути обдуреним. Стрепеніться!

Риби – Паж Денаріїв

Рибам загрожують неприємності, пов'язані з фінансами. Присутній ризик зробити необачну і вкрай невдалу покупку або ж втратити велику суму. І все це тільки через вашу несерйозність. Візьміть себе в руки і почніть тверезо сприймати ситуацію і оцінювати всі ризики.

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