Гороскоп на 3 серпня 2019 за картами Таро: хто зіткнеться зі зрадою

Гороскоп на завтра, 3 серпня 2019 року на картах Таро пророкує для всіх знаків Зодіаку початок нового витка долі. Скорпіонам і Козерогам варто приділити час близьким, а Тельцям доведеться зробити крок до примирення.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу за розкладом Таро для кожного знака окремо.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Універсальний ключ" італійського ілюстратора Девіда Корсі.

Рixabay

Читайте також любовний гороскоп на серпень.

ОВЕН – П'ятірка Жезлів

Овни 3 серпня повинні будуть розрахуватися з давніми боргами і поставити крапку в невиконаних обіцянках. Гороскоп не радить вам прив'язуватися до матеріальних благ, оскільки вони поглинають світлу душевну енергетику, а це може спровокувати сварки та конфлікти.

ТЕЛЕЦЬ – Маг

Гороскоп на завтра радить Тельцям постаратися відновити старі дружні зв'язки. До вас стукає людина, яку ви давно не бачили, але все ніяк не може достукатися. Відповідайте на телефонні дзвінки, на повідомлення і листи – можливо, раптова зустріч допоможе вам зробити правильний вибір у майбутньому.

БЛИЗНЮКИ – Трійка Кубків

Гороскоп на суботу для Близнюків готує їх до досить незвичайного дня. Спочатку вам здасться, що справи йдуть не найкращим чином, а також навалиться багато складнощів і завдань. Зате в другій половині все зміниться – вас чекає відпочинок і веселощі в приємній компанії.

РАК – Верховна Жриця

Ракам слід менше накручувати себе і переживати через дрібниці, тим більше, гороскоп на сьогодні пророкує вам не тільки світлий і приємний день, а й взагалі наступ щасливого періоду. Життя налагоджується, попереду великі зміни. Невідомо, чого вони торкнутися, одне відомо точно, вони – на краще.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на сьогодні для Левів говорить про те, що прийшов час поговорити про важливе з близькою людиною. Ймовірно, вас давно бентежить розбіжність інтересів або неприйняття вашої позиції. Давно час поставити крапку в подібних суперечках, адже це тільки ускладнює відносини. Відверта розмова допоможе вам уникнути конфліктів.

ДІВА – Трійка Жезлів

Дівам гороскоп на картах Таро на суботу радить трохи поміняти своє ставлення до оточуючих. Більше давайте, менше вимагайте взамін і побачите, як світ навколо наповниться яскравими фарбами. Ви зможете відчути внутрішню гармонію, яку давно шукали.

ТЕРЕЗИ – Двійка Мечів

Терези зіткнулися з емоційним кризою, з якою потрібно терміново боротися. Кращий засіб для цього – усамітнення за улюбленим заняттям. Це може бути як перегляд улюбленого фільму, похід у спортивний зал або просто прогулянка. Ви зможете привести до ладу свої думки, що допоможе вам розібратися з наболілим.

СКОРПІОН – Сонце

Гороскоп на завтра радить Скорпіонам відпочити на природі, так ви зможете трохи відволіктися від сірих повсякденних турбот. Зберіть друзів, повеселіться як слід і не шкодуйте сил. Приємна втома піде вам на користь. Тим більше, що кращий відпочинок – зміна діяльності.

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Стрільці можуть нарватися на неприємності і стати героєм конфлікту через те, що сказали зайвого комусь. Образивши людину, ви приносите шкоду і самому собі, оскільки все в світі йде по колу. Пам'ятайте, зло і неприязнь обов'язково до вас повернуться.

КОЗЕРІГ – Вісімка Жезлів

Гороскоп для Козерогів на завтра говорить про те, що у ваше життя увірветься нова хвиля емоцій. Ймовірно, вам потрібно змінити своє ставлення до близьких. Повірте, вони оцінять ваші старання і відплатять сторицею. Головне, будьте максимально терплячими.

ВОДОЛІЙ – Суд

Ваші думки будуть сповнені нових планів і надій на професійне майбутнє. Незважаючи на те, що субота – вихідний день, вам доведеться багато працювати, проте це піде тільки на користь. У такий спосіб ви зможете продемонструвати свій потенціал і заслужити довіру важливих людей.

РИБИ – Зірка

Рибам гороскоп пророкує занепад сил. Напевно вам варто припинити робити те, що вам не до душі. Це може бути марна трата часу, що потім може не дуже сприятливо відбитися на вашій подальшій продуктивності. Не виснажуйте себе.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.