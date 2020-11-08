Гордон згадав про розмову Зеленського з Жванецьким перед виборами президента

Український журналіст Дмитро Гордон згадав цікавий момент під час зустрічі з Михайлом Жванецьким, який помер 6 листопада в віці 86 років.

На сторінці в Instagram Гордон опублікував архівне фото, на якому він зображений з гумористом Жванецьким. На знімку журналіст тримає мобільний телефон Жванецькому, який розмовляє із Зеленським.

"І ще одне історичне фото. За кілька днів до виборів президента України ми зв'язуємо Михайла Михайловича по гучному з Володимиром Зеленським. Це був дуже смішна розмова", – написав Гордон.

Дмитро Гордон згадав смішний момент з Жванецьким. Instagram Дмитра Гордона

Крім того, головний редактор інтернет-видання "Гордон" Олеся Бацман згадала, як набрала по гучному зв'язку Зеленського. За тиждень до президентських виборів Жванецький побажав своєму колезі перемоги.

"Розмова цих професійно-дотепних людей викликала у нас з Дімою регіт, це було дуже смішно, але переказувати його, я звичайно, не буду. Пішов Геній. Пішла Епоха. Смуток. Нехай вам там буде добре, дорогий Михайле Михайловичу", – написала журналістка.

Молодий Дмитро Гордон з Жванецьким. Instagram Дмитра Гордона

Архівне фото Дмитра Гордона з Михайлом Жванецьким. Instagram Дмитра Гордона

Дмитро Гордон і Михайло Жванецький. Instagram Дмитра Гордона

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ припустили, кому дістанеться спадок померлого Жванецького.