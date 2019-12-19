"Гопник співає": в Росії жорстко рознесли Пугачову

Відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов різко висловився про творчість Алли Пугачової.

Зокрема, Сосєдова обурив новий фільм Примадонни "Тот самый концерт", який, як стверджують росЗМІ, зібрав у прокаті близько 30 мільйонів рублів. Про це передає ФАН.

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Так, за словами критика, він не планує дивитися фільм Пугачової:

"Я кіно не дивився і дивитися не буду. Мені нецікаво, тому що таке можна зробити з будь-яким артистом. Це не концерт, це зібраний за номерами фільм — там зібрали виступи з концертів, потім дописали в студії звук і так далі. Це все пазли. Коли таке збирають, виходить нісенітниця".

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Також, на думку Сосєдова, він не впевнений, що якість музичного матеріалу у фільмі — гідна.

"Вона не в тій формі, щоб співати, хоча мені говорили, що були гарні пісні, але я їх не чув. Мені достатньо "гопницьких" пісень типу "не вчи мене жити" або там "копієчку на тілогрієчку" — це гопник співає. Таке непристойно співати в 70 років. Мені достатньо цього матеріалу, щоб не ходити на цей фільм. Може, вона й заспівала щось хороше, але я не вірю їй як артистці", — заявив критик.

Сергій Сосєдов Співрозмовник

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Сосєдов порадив співачці Аллі Пугачовій більше не виходити на сцену.

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