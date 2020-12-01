Google створив новий дудл: що він означає

1 грудня Google створив новий дудл, який присвячений світовим святам в цьому місяці (December global holidays).

Зокрема, його запустили на честь Різдва, Хануки і безліч інших свят. Детальніше про них – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Різдво

25 грудня християни східного обряду відзначають католицьке Різдво. Цей день знаменує народження Ісуса Христа, який, за віруваннями християн, посланий Богом в світ для порятунку людства.

Різдво christian.by

Ханука

Ханука – це єврейське свято на згадку про освячення Другого храму в Єрусалимі. Це день, який відзначає перемогу світла над темрявою, чистоти і щирості – над конформізмом і пристосуванством, духовності – над подвійним матеріалізмом. Його святкують з 10 по 18 грудня.

Ханука телеграф

Кванза

Кванза – це один з афроамериканських фестивалів, що представляє собою тиждень передноворічних святкувань, які тривають по традиції з 26 грудня по 1 січня. Головна мета свята – підтримка, розвиток і збереження африканських традицій, що прийшли в Північну Америку разом з неграми-рабами в XVII-XIX століттях.

Кванза Share America

Церковні свята

Крім того, в грудні дуже багато різних церковних святкових днів. Так, вже 1 грудня відзначають народне свято Платон і Роман Зимовказники.

Церковні свята Lenta.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії захотіли оштрафувати американську компанію Google за видавання в пошуковій системі сайтів з інформацією, забороненою в країні.