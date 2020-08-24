Google привітав Україну з Днем Незалежності: що означає новий дудл

З нагоди Дня Незалежності України, 24 серпня, пошукова система Google присвятила святу логотип (дудл) на головній сторінці.

На логотипі зображено соняшники і волошки – національні квіти-символи України. Дудл виконаний у синьому і жовтому відтінках – кольорах прапора України.

Під час наведення курсора на картинку з'являється підпис "День Незалежності України 2020". Після натискання на зображення користувача переносить на сторінку з результатами пошуку, першим, що можна побачити – довідка з "Вікіпедії" про те, що День Незалежності – державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР постанови і Акта проголошення незалежності.

Дудл до Дня Незалежності України Google

Зазначимо, що так звані Google Doodle – логотипи, які відрізняються від стандартного – як правило, вони приурочені до якоїсь події, свята, річниці. Сьогодні це – 29-та річниця незалежності України.

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