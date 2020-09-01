Google привітав школярів із 1 вересня: що означає новий дудл

З нагоди Дня знань, який відзначається в Україні і світі 1 вересня, пошукова система Google присвятила святу логотип (дудл) на головній сторінці.

Ця дата традиційно дає старт новому навчальному року в школах та вишах. На логотипі Google зображене шкільне приладдя, а під час наведення курсора на картинку з'являється підпис "Початок навчального року 2020".

Після натискання на зображення користувача переносить на сторінку з результатами пошуку, першим, що можна побачити – новини про те, як в Україні проходить День знань.

Дудл на День знань Google

Відзначимо, так звані Google Doodle – логотипи, які відрізняються від стандартного – зазвичай вони приурочені до якоїсь події, свята, річниці. Сьогодні це 1 вересня, день, коли починається новий навчальний рік в освітніх установах.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як українські школярі та студенти відзначають День знань під час карантину в країні і яких правил необхідно дотримуватися в школах і вишах під час прийдешнього навчального року.

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