Google присвятив зворушливий дудл Дню Землі: чому його важливо відзначати

Google присвятив свій дудл міжнародному Дню Землі, який відзначають 22 квітня.

Так, на головній сторінці пошукової системи з'явилося зображення Землі, а також бджоли. Таким чином у компанії вирішили вшанувати маленьку, але одну з найнеобхідніших істот на планеті.

Святковий дудл звертає увагу на проблему масового вимирання бджіл. Крім того, кожен користувач може зіграти в гру й пограти за крихітну бджілку, яка намагається запилити якомога більше квітів.

Також під час гри можна дізнатися цікаві факти про бджолу та її роль на Землі. Наприклад, без запилення бджолами не було б двох третин врожаю на планеті і 85% квіткових рослин.

Святкування Дня Землі щорічно з 1970 року об'єднує все більше людей. Цей день нагадує жителям планети про необдумані людські дії, від яких все більше страждає Земля.

zik.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що астролог, нумеролог Ігор Мехеда розповів, що день 22 квітня 2020 року сприятливий для загадування бажань за рахунок великої кількості "двійок" у цій даті.

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