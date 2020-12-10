Google присвятив новий дудл відомому економісту

У четвер, 10 грудня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила відомому англійському економісту, професору, лауреату Нобелівської премії Вільяму Артуру Льюїсу.

У цей день якраз виповнилося 105 років від дня його народження. У дудлі від пошуковика – портрет Льюїса на тлі крейдяної дошки, який замінив букву "о" в логотипі Google (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чим прославився Артур Льюїс

Його робота "Теорія економічного зростання" 1953 року стала одним з перших післявоєнних підручників, в якому були висвітлені проблеми розвитку країн Третього світу.

Роком раніше Льюїс опублікував статтю "Економічний розвиток в умовах необмеженої пропозиції праці", яка до цих пір є однією з найбільш цитованих робіт всіх сучасних економістів.

Google присвятив дудл Артуру Льюїсу. Скріншот

Відповідно до моделі Льюїса, міській промислової галузі доступна робоча сила за фіксованою ціною, що дорівнює прожитковому мінімуму, забезпечена на ранніх стадіях розвитку безробіттям в сільському господарстві, де створюється практично необмежений приплив робочої сили, необхідної для розвитку індустрії. На більш пізніх етапах розвитку двосекторних економік, коли надлишкова пропозиція праці виявляється вичерпаною, додаткову робочу силу з сільського господарства привертає тільки збільшення заробітної плати.

Модель Льюїса не уникла критики. Однак більша частина теоретичних уявлень про економіку країн, що розвиваються є розвитком ідей, викладених Льюїсом в його класичній статті в 1954 році.

У 1979 році Артур Льюїс разом з Теодором Шульцем був удостоєний Нобелівської премії з економіки "за новаторські дослідження економічного розвитку, особливо стосовно проблем країн, що розвиваються".

Портрет Льюїса поміщений на зворотному боці купюри в 100 східнокарибських доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше 7 грудня Google присвятив свій новий дудл видатній української та радянській художниці, майстру народного декоративного живопису, представниці "наївного мистецтва" Катерині Білокур.