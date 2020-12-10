Google присвятив новий дудл відомому економісту

У четвер, 10 грудня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила відомому англійському економісту, професору, лауреату Нобелівської премії Вільяму Артуру Льюїсу.

У цей день якраз виповнилося 105 років від дня його народження. У дудлі від пошуковика – портрет Льюїса на тлі крейдяної дошки, який замінив букву "о" в логотипі Google (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Його робота "Теорія економічного зростання" 1953 року стала одним з перших післявоєнних підручників, в якому були висвітлені проблеми розвитку країн Третього світу.

Роком раніше Льюїс опублікував статтю "Економічний розвиток в умовах необмеженої пропозиції праці", яка до цих пір є однією з найбільш цитованих робіт всіх сучасних економістів.

Відповідно до моделі Льюїса, міській промислової галузі доступна робоча сила за фіксованою ціною, що дорівнює прожитковому мінімуму, забезпечена на ранніх стадіях розвитку безробіттям в сільському господарстві, де створюється практично необмежений приплив робочої сили, необхідної для розвитку індустрії. На більш пізніх етапах розвитку двосекторних економік, коли надлишкова пропозиція праці виявляється вичерпаною, додаткову робочу силу з сільського господарства привертає тільки збільшення заробітної плати.

Модель Льюїса не уникла критики. Однак більша частина теоретичних уявлень про економіку країн, що розвиваються є розвитком ідей, викладених Льюїсом в його класичній статті в 1954 році.

У 1979 році Артур Льюїс разом з Теодором Шульцем був удостоєний Нобелівської премії з економіки "за новаторські дослідження економічного розвитку, особливо стосовно проблем країн, що розвиваються".

Портрет Льюїса поміщений на зворотному боці купюри в 100 східнокарибських доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше 7 грудня Google присвятив свій новий дудл видатній української та радянській художниці, майстру народного декоративного живопису, представниці "наївного мистецтва" Катерині Білокур.