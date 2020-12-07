Google присвятив новий дудл Катерині Білокур: хто вона

У понеділок, 7 грудня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила видатній українській і радянської художниці, майстру народного декоративного живопису, представниці "наївного мистецтва" Катерині Білокур.

У цей день якраз виповнилося 120 років від дня її народження. У дудлі від пошуковика – квіти в пізнаваному стилі Білокур і її зображення з пензлем і палітрою у руках біля мольберту, яке замінило букву "G" в логотипі Google.

Відзначимо, що її називають неперевершеним співаком природи в живописі. Ніхто ні до, ні після Білокур не зміг настільки досконало передати на полотнах красу і багатство квітів – творінь майстра, які прославили Україну.

Ім'я Білокур знають у всьому світі. Її роботами захоплювалися багато геніальних художників, а Пабло Пікассо якось сказав, що "якби у Франції була така жінка, як Катерина Білокур, ми б змусили весь світ говорити про неї".

Новий дудл від Google. Скріншот

Факти з біографії Катерини Білокур:

у 24 і в 28 років Білокур двічі відмовили в надходженні в художній технікум через те, що вона не мала атестата про закінчення семирічки;

у 34 роки намагалася покінчити життя самогубством, оскільки залишалася для односельчан "чумною, не від світу цього, дивною" жінкою, що живе з матір'ю і не мала ні чоловіка, ні дітей;

у 39 років її помітила і допомогла організувати першу персональну виставку народна артистка України Оксана Петрусенко, що і зробила Білокур відомою в СРСР, а потім у всьому світі;

вона померла на операційному столі районної лікарні в 60 років, не знаючи, що всесвітня слава художнику і світове визнання його робіт починаються після смерті.

"Квіти за тином". Марка України 2015 р. Вікіпедія

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 23 жовтня Google представив новий дудл, який присвятив видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. У той день виповнилося 100 років від дня його народження.