Google присвятив новий дудл Катерині Білокур: хто вона

У понеділок, 7 грудня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила видатній українській і радянської художниці, майстру народного декоративного живопису, представниці "наївного мистецтва" Катерині Білокур.

У цей день якраз виповнилося 120 років від дня її народження. У дудлі від пошуковика – квіти в пізнаваному стилі Білокур і її зображення з пензлем і палітрою у руках біля мольберту, яке замінило букву "G" в логотипі Google.

Відзначимо, що її називають неперевершеним співаком природи в живописі. Ніхто ні до, ні після Білокур не зміг настільки досконало передати на полотнах красу і багатство квітів – творінь майстра, які прославили Україну.

Ім'я Білокур знають у всьому світі. Її роботами захоплювалися багато геніальних художників, а Пабло Пікассо якось сказав, що "якби у Франції була така жінка, як Катерина Білокур, ми б змусили весь світ говорити про неї".

Факти з біографії Катерини Білокур:

у 24 і в 28 років Білокур двічі відмовили в надходженні в художній технікум через те, що вона не мала атестата про закінчення семирічки;

у 34 роки намагалася покінчити життя самогубством, оскільки залишалася для односельчан "чумною, не від світу цього, дивною" жінкою, що живе з матір'ю і не мала ні чоловіка, ні дітей;

у 39 років її помітила і допомогла організувати першу персональну виставку народна артистка України Оксана Петрусенко, що і зробила Білокур відомою в СРСР, а потім у всьому світі;

вона померла на операційному столі районної лікарні в 60 років, не знаючи, що всесвітня слава художнику і світове визнання його робіт починаються після смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 23 жовтня Google представив новий дудл, який присвятив видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. У той день виповнилося 100 років від дня його народження.