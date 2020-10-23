Google присвятив новий дудл Джанні Родарі: хто він

У п’ятницю, 23 жовтня пошукова система Google презентувала новий дудл, який присвятила видатному італійському дитячому письменнику Джанні Родарі. Цього дня саме виповнилося 100 років від дня його народження.

На теренах України автор добре відомий – його персонажі Чипполіно і Джельсоміно завоювали народну любов ще пів століття тому. У дудлі від пошуковика – ілюстрація до "Il romanzo di Cipollino" ("Казка про Чипполіно" 1951 року), де героя зображено на книзі синього кольору, яка замінила літеру "о" в логотипі Google, й поряд із обличчям автора.

Дудл, присвячений Джанні Родарі Скриншот

Зауважимо, що письменник і журналіст Джанні Родарі відомий як один із найвпливовіших дитячих авторів ХХ століття. Його історії написані доступною і зрозумілою дітям мовою, крім того, в них є опис реальних соціальних проблем, що цікаво й дорослим. Загалом твори Родарі перекладено понад 50 мовами.

У 1970 році автор став першим і єдиним нині італійцем, котрий отримав премію Ганса Крістіана Андерсена за письменницьку діяльність – чи не найвищу міжнародну відзнаку у галузі дитячої літератури.

Джанні Родарі

Факти з біографії Джанні Родарі:

народився 23 жовтня 1920 року на півночі Італії;

здобув вчительську освіту, викладав у початковій школі, згодом став репортером. Знаючи про його досвід роботи з дітьми, редактори попросили Родарі писати для дитячої секції газети;

у 1962 вийшла збірка "Казки телефоном", яку мільйони читачів у світі вважають улюбленою дитячою книгою.

Казки Джанні Родарі

Водночас в Україні відоміші твори Родарі, які були популяризовані радянськими мультфільмами та кіно – "Пригоди Чипполіно" й "Джельсоміно в Країні Брехунів".

Про свої книги Джанні казав просто: "Я тільки намагався перетворити слова в іграшки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня Google випустив дудл, присвячений європейській акторці Ромі Шнайдер, якій могло б виповнитися 82 роки.