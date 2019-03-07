Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася

7 березня 2019 року минає 97 років від дня народження математика, фахівця в галузі математичної фізики та теоретичної гідродинаміки Ольги Ладиженської.

На честь цього компанія Google опублікувала дудл із зображенням відомої жінки. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто вона і чим прославилася.

Ольга Ладиженська народилася 7 березня 1922 року в місті Кологрив. Її батько працював учителем математики у школі і у 13 років вона допомагала йому виправляти помилки у роботах старшокласників, а у 17 років вже викладала в одній з місцевих шкіл.

Її батька розстріляли у 1937 році як "ворога народу", і через це вона не змогла вступити до університету в 1939 році на механіко-математичний факультет.

Вступити дівчині вдалося лише до Педагогічного інституту, але вона закінчила тільки два курси через війну. Після того, як Ладиженська повернулася до рідного міста, вона працювала у школі вчителем, а з охочими вивчати математику вона безкоштовно займалася вдома. На знак подяки за це мати одного з її учнів домоглася того, що Ладиженську викликали до Московського державного університету. В кінці жовтня 1943 року вона стала студенткою мехмату МДУ.

Ладиженська є автором понад 250 праць, зокрема шести монографій та підручника "Крайові задачі математичної фізики". Її наукові праці в галузі гідродинаміки використовуються в багатьох сучасних розробках у кораблебудуванні, промисловості, медицині та інших сферах.

З 1949 року і до кінця життя вона викладала на фізичному факультеті Ленінградського державного університету.

Звання та нагороди

Член Європейської Академії

Іноземний член Німецької академії природничих наук Леопольдіна (1985)

Член Національної академії деї Лінчеї (Італія, 1989)

Член Американської академії наук і мистецтв у Бостоні (2001)

Почесний доктор Боннського університету.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Google присвятив дудл американському художнику, мультиплікатору, фахівцю з кераміки і творцю повітряних зміїв Тайрусу Вонгу. Коли художник працював на Disney, він створив образ знаменитого оленятка Бембі.

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