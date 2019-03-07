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Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася

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7 березня 2019 року минає 97 років від дня народження математика, фахівця в галузі математичної фізики та теоретичної гідродинаміки Ольги Ладиженської.

На честь цього компанія Google опублікувала дудл із зображенням відомої жінки. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, хто вона і чим прославилася.

Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася
Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася
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Ольга Ладиженська народилася 7 березня 1922 року в місті Кологрив. Її батько працював учителем математики у школі і у 13 років вона допомагала йому виправляти помилки у роботах старшокласників, а у 17 років вже викладала в одній з місцевих шкіл.

Її батька розстріляли у 1937 році як "ворога народу", і через це вона не змогла вступити до університету в 1939 році на механіко-математичний факультет.

Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася

Вступити дівчині вдалося лише до Педагогічного інституту, але вона закінчила тільки два курси через війну. Після того, як Ладиженська повернулася до рідного міста, вона працювала у школі вчителем, а з охочими вивчати математику вона безкоштовно займалася вдома. На знак подяки за це мати одного з її учнів домоглася того, що Ладиженську викликали до Московського державного університету. В кінці жовтня 1943 року вона стала студенткою мехмату МДУ.

Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася

Ладиженська є автором понад 250 праць, зокрема шести монографій та підручника "Крайові задачі математичної фізики". Її наукові праці в галузі гідродинаміки використовуються в багатьох сучасних розробках у кораблебудуванні, промисловості, медицині та інших сферах.

З 1949 року і до кінця життя вона викладала на фізичному факультеті Ленінградського державного університету.

Google присвятив дудл знаменитій жінці-математику: хто вона і чим прославилася

Звання та нагороди

  • Член Європейської Академії

  • Іноземний член Німецької академії природничих наук Леопольдіна (1985)

  • Член Національної академії деї Лінчеї (Італія, 1989)

  • Член Американської академії наук і мистецтв у Бостоні (2001)

  • Почесний доктор Боннського університету.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Google присвятив дудл американському художнику, мультиплікатору, фахівцю з кераміки і творцю повітряних зміїв Тайрусу Вонгу. Коли художник працював на Disney, він створив образ знаменитого оленятка Бембі.

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