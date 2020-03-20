Google присвятив дудл Ігнацу Земмельвейсу: хто це такий

Google присвятив свій дудл угорському лікарю-акушеру, професору Ігнацу Земмельвейсу, який є одним з основоположників асептики.

Ролик, на логотипі якого зображений портрет лікаря, був розміщений на головній сторінці пошукової системи в зв'язку з пандемією коронавірусу.

За посиланням можна побачити 50-секундне відео, на якому схематично показано, як правильно мити руки.

У пресслужбі Google зазначають, що зараз, як ніколи, важливо мити руки, дотримуючись рекомендацій ВООЗ, і "наш дудл допоможе вам робити це правильно".

Відомо, що Ігнац Земмельвейс народився в Будапешті. У 1847 році він був призначений главою пологового будинку Віденської лікарні, де вперше довів, що дезінфекція рук значно знижує передачу інфекції.

Після того, як весь персонал почав ретельно мити руки між процедурами, рівень захворюваності в його відділенні різко впав.

Ігнац Земмельвейс adme.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся