Google присвятив дудл акторці Ромі Шнайдер

Пошукова система Google випустила новий дудл, присвячений європейській акторці Ромі Шнайдер, якій 23 вересня могло б виповнитися 82 роки.

Після натискання на зображення користувача переносить на сторінку з результатами пошуку. Першим, що можна побачити, – біографію зірки 70-х з "Вікіпедії".

Дудл, присвячений Ромі Шнайдер. Скриншот

Нагадаємо, Ромі Шнайдер (Розмарі Альбах-Ретті) народилася у Відні 23 вересня 1938 року. Вона знялася у понад 58 фільмах і стала справжнім секс-символом 20-го століття. Жінка отримала кінопремію "Сезар" за кращу жіночу роль у фільмі "Головне – кохати" та "У кожного свій шанс".

У ніч на 29 травня 1982 року Ромі знайшли мертвою. Вона сиділа за письмовим столом у своїй кімнаті. Судово-медична експертиза показала, що Ромі померла від розриву серця, який не витримав постійної напруги.

Ромі Шнайдер могло б виповнитися 82 роки. Film.ru

Відзначимо, так звані Google Doodle – логотипи, які відрізняються від стандартного – зазвичай вони приурочені до якоїсь події, свята, річниці. У середу, 23 вересня, це – 82 роки від дня народження Ромі Шнайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня в День осіннього рівнодення пошукова система Google презентувала новий дудл, побажавши українцям щасливої осені в 2020 році.