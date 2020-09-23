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Google присвятив дудл акторці Ромі Шнайдер

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,5 т.
23 вересня 2020 року минуло 82 роки від дня народження Ромі Шнайдер

Пошукова система Google випустила новий дудл, присвячений європейській акторці Ромі Шнайдер, якій 23 вересня могло б виповнитися 82 роки.

Після натискання на зображення користувача переносить на сторінку з результатами пошуку. Першим, що можна побачити, – біографію зірки 70-х з "Вікіпедії".

Дудл, присвячений Ромі Шнайдер.

Нагадаємо, Ромі Шнайдер (Розмарі Альбах-Ретті) народилася у Відні 23 вересня 1938 року. Вона знялася у понад 58 фільмах і стала справжнім секс-символом 20-го століття. Жінка отримала кінопремію "Сезар" за кращу жіночу роль у фільмі "Головне – кохати" та "У кожного свій шанс".

У ніч на 29 травня 1982 року Ромі знайшли мертвою. Вона сиділа за письмовим столом у своїй кімнаті. Судово-медична експертиза показала, що Ромі померла від розриву серця, який не витримав постійної напруги.

Ромі Шнайдер могло б виповнитися 82 роки.

Відзначимо, так звані Google Doodle – логотипи, які відрізняються від стандартного – зазвичай вони приурочені до якоїсь події, свята, річниці. У середу, 23 вересня, це – 82 роки від дня народження Ромі Шнайдер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 вересня в День осіннього рівнодення пошукова система Google презентувала новий дудл, побажавши українцям щасливої осені в 2020 році.

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