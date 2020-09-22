Google побажав українцям щасливої осені в 2020 році: про що новий дудл

22 вересня в День осіннього рівнодення пошукова система Google презентувала новий дудл, побажавши українцям щасливої осені в 2020 році.

Ця дата традиційно дає початок астрологічній осені. На логотипі Google зображено повітряну кулю на бузковому тлі, який уособлює вечірнє небо. Під час наведення курсора на картинку з'являється підпис "Щасливої осені 2020!"

Після натискання на зображення користувача переносить на сторінку з результатами пошуку, першим, що можна побачити, – довідка з "Вікіпедії" про осінь як пору року, а також добірка осінніх картинок.

Відзначимо, так звані Google Doodle – логотипи, які відрізняються від стандартного – зазвичай вони приурочені до якоїсь події, свята, річниці. Сьогодні це – День осіннього рівнодення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після Дня осіннього рівнодення у деяких знаків зодіаку відбудуться істотні зміни в житті.