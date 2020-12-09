Google назвав зірок, смерть яких найбільше вразила українців у 2020 році: хто увійшов до списку

Компанія Google в Україні підбила щорічні підсумки запитів українців й визначила, смерть яких знаменитостей найбільше вразила їх у 2020 році. Так, найбільше люди "гуглили" російського актора, зірку серіалу "Вороніни" Бориса Клюєва.

Результати пошукової системи представники компанії презентували на офіційному сайті. Зазначимо, що Клюєв помер у віці 76 років від раку легенів. Чоловік підтримував тимчасову окупацію Криму та агресію РФ стосовно України. Також артист був внесений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці країни.

Другою людиною, яку найбільше шукали українці в Google, став знаменитий американський баскетболіст Кобі Браянт. Знаменитість загинув в приватному вертольоті разом зі своєю старшою донькою Джіа.

Третє місце в рейтингу зайняв російський гуморист українського походження Михайло Жванецький. Причиною смерті 86-річної знаменитості назвали "вік і хвороби".

Пропонуємо дізнатися імена інших відомих особистостей, яких не стало у 2020 році та якими найбільше цікавилися українці в мережі:

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