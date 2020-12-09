Google назвав список книг, яким українці віддали перевагу в 2020 році

Компанія Google в Україні назвала список популярних запитів і визначила, які книги користувачі найчастіше шукали в мережі у 2020 році. Серед них є і "Воно", "Після", "Відьмак" і багато інших.

Так, цього року жителі нашої країни переважно надали перевагу книгам, по яких були зняті відомі фільми. Про це стало відомо на офіційному сайті Google.

"Маленькі жінки"

Перше місце в рейтингу зайняв твір "Маленькі жінки" письменниці Луїзи Мей Олкотт. У романі описується життя чотирьох сестер сімейства Марч – Маргарет, Джо, Бет і Еммі. Він частково написаний по дитячим спогадам автора: у Олкотт також було три сестри.

Відзначимо, що за цим романом знято фільм режисера Грети Гервіг. У зйомках взяли участь такі зірки як Емма Уотсон, Лора Дерн, Сірша Ронан і багато інших.

"Маленькі жінки" Burning Hut

"365 днів"

На другому місці опинився роман "365 днів" Бланки Ліпінської. По цій книзі був знятий відомий польський еротичний фільм 2020 року режисерів Барбари Бяловач і Томаша Мандеса.

Згідно з сюжетом, Лаурі набридло її благополучне життя. Відпустка в сонячній Сицилії в компанії друзів і бойфренда Мартіна повинна була виправити ситуацію. Але Мартін проводить весь час з ноутбуком, з друзями теж не складається, і Лаура не може позбутися від дивного почуття, що за нею пильно спостерігають.

"365 днів" Кино-Театр.РУ

"Гордість і упередження"

Третє місце почесно зайняла книга "Гордість і упередження" Джейн Остін. Варто відзначити, що в 2005 році режисер Джо Райт також зняв фільм за цим романом.

Згідно з сюжетом, твір починається з бесіди містера і місіс Беннет про приїзд молодого містера Бінглі в Незерфілд-парк. Дружина вмовляє чоловіка завести з сусідом більш тісне знайомство. Вона сподівається, що містеру Бінглі неодмінно сподобається одна з їх п'яти дочок...

"Гордість і упередження" КиноПоиск

Які книги ще потрапили до рейтингу

"Відьмак" – Анджей Сапковський;

"Хлопчик у смугастій піжамі" – Джон Бойн;

"1984" – Джордж Оруелл;

"Друге життя Уве" – Фредрік Бакман;

"Воно" – Стівен Кінг;

"Таймлесс. Рубінова книга" – Керстін Гір;

"Після" – Анна Тодд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Google в Україні підвела щорічні підсумки запитів українців і визначила, смерть яких знаменитостей найбільше вразила їх у 2020 році.