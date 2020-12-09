Google назвав список книг, яким українці віддали перевагу в 2020 році

Компанія Google в Україні назвала список популярних запитів і визначила, які книги користувачі найчастіше шукали в мережі у 2020 році. Серед них є і "Воно", "Після", "Відьмак" і багато інших.

Так, цього року жителі нашої країни переважно надали перевагу книгам, по яких були зняті відомі фільми. Про це стало відомо на офіційному сайті Google.

"Маленькі жінки"

Перше місце в рейтингу зайняв твір "Маленькі жінки" письменниці Луїзи Мей Олкотт. У романі описується життя чотирьох сестер сімейства Марч – Маргарет, Джо, Бет і Еммі. Він частково написаний по дитячим спогадам автора: у Олкотт також було три сестри.

Відзначимо, що за цим романом знято фільм режисера Грети Гервіг. У зйомках взяли участь такі зірки як Емма Уотсон, Лора Дерн, Сірша Ронан і багато інших.

"365 днів"

На другому місці опинився роман "365 днів" Бланки Ліпінської. По цій книзі був знятий відомий польський еротичний фільм 2020 року режисерів Барбари Бяловач і Томаша Мандеса.

Згідно з сюжетом, Лаурі набридло її благополучне життя. Відпустка в сонячній Сицилії в компанії друзів і бойфренда Мартіна повинна була виправити ситуацію. Але Мартін проводить весь час з ноутбуком, з друзями теж не складається, і Лаура не може позбутися від дивного почуття, що за нею пильно спостерігають.

"Гордість і упередження"

Третє місце почесно зайняла книга "Гордість і упередження" Джейн Остін. Варто відзначити, що в 2005 році режисер Джо Райт також зняв фільм за цим романом.

Згідно з сюжетом, твір починається з бесіди містера і місіс Беннет про приїзд молодого містера Бінглі в Незерфілд-парк. Дружина вмовляє чоловіка завести з сусідом більш тісне знайомство. Вона сподівається, що містеру Бінглі неодмінно сподобається одна з їх п'яти дочок...

"Відьмак" – Анджей Сапковський;

"Хлопчик у смугастій піжамі" – Джон Бойн;

"1984" – Джордж Оруелл;

"Друге життя Уве" – Фредрік Бакман;

"Воно" – Стівен Кінг;

"Таймлесс. Рубінова книга" – Керстін Гір;

"Після" – Анна Тодд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше компанія Google в Україні підвела щорічні підсумки запитів українців і визначила, смерть яких знаменитостей найбільше вразила їх у 2020 році.