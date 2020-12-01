Google назвав 10 найпопулярніших кліпів в Україні за 2020 рік: у списку переважають російські артисти

З найбільшою кількістю переглядів музичним кліпом в українському сегменті YouTube стало відео на пісню "Краш" російської співачки й блогерки Клави Коки та Niletto.

Про це повідомляє пресслужба Google, назвавши топ-10 найпопулярніших музичних кліпів 2020 року на YouTube, що зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні. Зазначимо, в списку опинилося лише одне відео українських артистів, всі інші – російські.

На другому місці опинився кліп російського гурту Little Big на пісню Hypnodancer. Далі йде робота гурту Artik & Asti "Девочка танцуй". До речі, колектив був створений в Україні, але зараз працює в Росії.

Також в десятку потрапили роботи таких російських виконавців, як Morgenshtern, Баста, Zivert та інших. А з українських виконавців в рейтинг потрапив тільки один відеокліп – Monatik та Віри Брежнєвої "Вечериночка", який зайняв 10 місце.

1. Клава Кока & Niletto – Краш (official video)

2. Little Big – Hypnodancer (Official Music Video)

3. Artik & Asti – Девочка танцуй (Official Video)

4. Mia Boyka & Єгор Шип – Пикачу

5. Little Big – Uno (Official Music Video – Eurovision 2020)

6. Morgenshtern & Елджи – Cadillac (слив кліпу, 2020)

7. Dabro – Юность (Official video)

8. Morgenshtern & Тіматі – El Problema

9. Баста & Zivert – "Неболей"

10. Monatik & Віра Брежнєва – "Вечериночка"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на порталі YouTube створили перший у історії "нескінченний" кліп на пісню американської виконавиці Біллі Айліш з піснею Bad Guy.