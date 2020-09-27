Google – 22 роки: як час по тому виглядають засновники компанії

У неділю, 27 вересня, компанія Google відзначає день народження – їй виповнюється 22. Так, 1998 року її в якості навчального проекту створили студенти Стенфордського університету Ларрі Пейдж і Сергій Брін.

Хоча домен Google.com було зареєстровано 15 вересня 1997 року, а корпорацію заснували 7 вересня 1998-го, пошуковик офіційно вважає своїм днем народження саме 27 вересня. Як за минулі роки змінилися засновники одного з найдорожчих брендів у світі, – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Сергій Брін

Сергій Брін заснував Google разом з другом Ларрі Пейджем Wikipedia

Бізнесмен, мільярдер і вчений в галузі обчислювальної техніки, IT і економіки народився 21 серпня 1973 року в Москві в родині радянських євреїв – математиків. Сім'я переїхала до США 1979 року, коли Сергію було 6 років.

1995 року в Стенфордському університеті Сергій Брін познайомився з іншим аспірантом-математиком – Леррі Пейджем. Спочатку вони затято сперечалися при обговоренні будь-яких наукових тем, але потім потоваришували й об'єдналися для створення пошукової системи для свого кампусу.

Сергій Брін і Ларрі Пейдж подружилися під час навчання в Стенфордському університеті Business Insider

Разом вони написали наукову роботу "Анатомія системи великомасштабного гіпертекстного Інтернет-пошуку", у якій, як вважається, міститься прообраз їхньої майбутньої надуспішної ідеї. 1998 року разом вони заснували компанію Google.

2020 року Сергій Брін отримав 14-те місце в списку найбагатших людей світу, складеному Forbes. Так, його статки оцінюються в 49,1 мільярда доларів. За даними ЗМІ, в повсякденному житті засновник найпопулярнішого пошукача є далеким від розкоші, при цьому він займається великими інвестиціями в благодійність і боротьбу зі старінням.

Сергій Брін і його перша дружина Енн Воджицкі Pinterest

Брін і зараз говорить російською з батьками і каже, що вважає роки, проведені в Росії, "важливими". З 2007 по 2015 рік був одружений на Енн Воджицкі. У шлюбі народилося двоє синів. 2019 року Брін одружився вдруге, його дружиною стала підприємниця Ніколь Шанахан. У 2018 році в пари народилася дочка.

Сергій Брін та його друга дружина Ніколь Шанахан

Ларрі Пейдж

Ларрі Пейдж народився 21 серпня 1973 року в місті Лансінг, штат Мічиган, США, в родині професора інформатики Карла Віктора Пейджа-старшого і викладача програмування Глорії Пейдж.

З дитинства захоплювався комп'ютерами, отримав ступінь бакалавра з комп'ютерної інженерії в Мічиганському університеті й магістра з інформатики в Стенфордському університеті.

Ларрі Пейдж і Сергій Брін – засновники пошукової системи Google, 2008 рік

Співзасновник Google 2020 року посів 13-й рядок у рейтингу найбагатших людей світу від Forbes зі статком, який оцінюється в 50,9 мільярда доларів. З 2007 року одружений, його дружина – Люсінда Саутворт. Пара виховує двох дітей, що народилися в 2009 і 2011 роках.

Ларрі Пейдж і його дружина Люсінда Саутворт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Google назвав найбільш популярний кулінарний рецепт.