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10 квітня • оновлено в 02:11
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"Гомосексуалізм – як вірус": Пригожин публічно образив представників ЛГБТ

3.2т
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Російський продюсер Йосип Пригожин різко висловився про представників ЛГБТ-спільнот.

Так, знаменитість засудив їх за те, що вони роблять свої нетрадиційні стосунки надбанням громадськості. А також порівняв гомосексуалізм із вірусом. Такою думкою Пригожин поділився в інтерв'ю Youtube-шоу "Алена, блин!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Скріншот з відео

"Гомосексуалізм – як вірус. Я не вважаю це хворобою, але це вийшло за межі норми. Якщо ти не згоден із представником цієї спільноти, ти вже ворог. Те, як вони розправляються з нами, людьми традиційних поглядів – так ми з ними не розправляємося. Вставити собі ноги, руки, це стало символом цього руху, і вони не соромляться зробити це надбанням громадськості. От не дай бог потрапити з такими людьми на війну, що вони будуть робити, на солдатах лежати?" – сказав Пригожин.

Крім того, продюсер додав, що "якщо прийняття одностатевих відносин, шлюбів – це частина цивілізації, то тоді вона в д*пі".

Йосип Пригожин

Йосип Пригожин

Скріншот з відео

"Це вважається частиною цивілізації? Тоді ми опинилися в д*пі. В прямому і переносному сенсі. Світ у великій д*пі, Росія в д*пі, ми частина цієї д*пи", – підсумував Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Агата Муценіеце образила представників ЛГБТ-спільнот.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Йосип Пригожин
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Быдлo польское сами все ЛГБТ испокон веков, начиная ещё с польских cвинapниkoв ))))))
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3
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули сейчас на защиту пeдикoв грудью встанут, типа свидомые эуропэйцы. Скоро cами пeдикaми станут назло мocкалям :-D
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кристина Cтефанова, Многие уже стали. И не п е д и к а м и а натуральными п и д а р а с а м и))))
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4
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Расея в жо-пе, тут он прав
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Лазарев Ярослав, монгол, вас же там нет. Ну тупые
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
Чорный Сашко, и по сути и по смыслу и по жизни и по понятиям , ничего не забыл? Ты смешной питар печенег
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