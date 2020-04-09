Російський продюсер Йосип Пригожин різко висловився про представників ЛГБТ-спільнот.

Так, знаменитість засудив їх за те, що вони роблять свої нетрадиційні стосунки надбанням громадськості. А також порівняв гомосексуалізм із вірусом. Такою думкою Пригожин поділився в інтерв'ю Youtube-шоу "Алена, блин!" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Йосип Пригожин Скріншот з відео

"Гомосексуалізм – як вірус. Я не вважаю це хворобою, але це вийшло за межі норми. Якщо ти не згоден із представником цієї спільноти, ти вже ворог. Те, як вони розправляються з нами, людьми традиційних поглядів – так ми з ними не розправляємося. Вставити собі ноги, руки, це стало символом цього руху, і вони не соромляться зробити це надбанням громадськості. От не дай бог потрапити з такими людьми на війну, що вони будуть робити, на солдатах лежати?" – сказав Пригожин.

Крім того, продюсер додав, що "якщо прийняття одностатевих відносин, шлюбів – це частина цивілізації, то тоді вона в д*пі".

Йосип Пригожин Скріншот з відео

"Це вважається частиною цивілізації? Тоді ми опинилися в д*пі. В прямому і переносному сенсі. Світ у великій д*пі, Росія в д*пі, ми частина цієї д*пи", – підсумував Пригожин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Агата Муценіеце образила представників ЛГБТ-спільнот.

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