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"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні

1.1тЧитати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), показала фото на якому вона зображена в прозорій білизні.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Менше ніж за добу фото набрало сотні тисяч лайків і безліч коментарів.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

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"Потапу показуй, нам-то навіщо", "Ще голою сфотографуйся", "Я розумію що знаменитості повинні показувати своє цікаве і красиве життя, або смішні ролики, на це приємно дивитися. Але свої оголені тіла навіщо виставляти?" - пишуть у мережі.

"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні
"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні
"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні
"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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