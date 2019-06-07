"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), показала фото на якому вона зображена в прозорій білизні.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Менше ніж за добу фото набрало сотні тисяч лайків і безліч коментарів.

Настя Каменських instagram.com/kamenskux

"Потапу показуй, нам-то навіщо", "Ще голою сфотографуйся", "Я розумію що знаменитості повинні показувати своє цікаве і красиве життя, або смішні ролики, на це приємно дивитися. Але свої оголені тіла навіщо виставляти?" - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Весілля Потапа і Насті Каменських відбулося 23 травня і стало сюрпризом для всіх їхніх фанатів.

До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.

На довгоочікуваному весіллі Каменських і Потапенко було присутнє більше сотні гостей і знаменитостей.

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