"Голою сфотографуйся!" Каменських розбурхала мережу фото в прозорій білизні

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), показала фото на якому вона зображена в прозорій білизні.
Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram. Менше ніж за добу фото набрало сотні тисяч лайків і безліч коментарів.
Настя Каменських
instagram.com/kamenskux
"Потапу показуй, нам-то навіщо", "Ще голою сфотографуйся", "Я розумію що знаменитості повинні показувати своє цікаве і красиве життя, або смішні ролики, на це приємно дивитися. Але свої оголені тіла навіщо виставляти?" - пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Весілля Потапа і Насті Каменських відбулося 23 травня і стало сюрпризом для всіх їхніх фанатів.
До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.
На довгоочікуваному весіллі Каменських і Потапенко було присутнє більше сотні гостей і знаменитостей.
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