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27 жовтня • оновлено в 13:30
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"Голову ріже": Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

1.5т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поскаржилася на сильні головні болі. Шанувальники артистки підтримали зірку, і припустили, що її погане самопочуття пов'язане з магнітними бурями.

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Крім того, вона опублікувала фото, яке не дуже сподобалося фоловерам.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

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"На обличчі маска": Лобода схвилювала мережу пікантним кадром
"Голову ріже. Сьогодні так весь день", - написала Лобода.

"Це прикол чи магнітні бурі?", "Одужуйте! Все буде добре", "Магнітні бурі сильні вже 3 дня", "Все ненатуральне, все це підроблена краса", "Нехай голову ріже, головне, щоб "очі" на місці були", - пишуть в мережі.

'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
'Голову ріже': Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зоряний промоутер Сергій Лавров розповів, що Лобода перед кожним виступом вимагає купувати їй новий чайник.

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Особа
Світлана Лобода
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