Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Головний митник України одружився: з'явилися фото з весілля

6.1т Читати матеріал російською

Новий глава Державної митної служби Максим Нефедов одружився на своїй коханій Яні Калмиковій, з якою раніше жив у цивільному шлюбі.

Пара скористалася послугою "шлюб за добу". Про це Нефедов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Головний митник України одружився: з'явилися фото з весілля

facebook.com/max.nefyodov

Новини
"Боже, хто це?" Морське фото співачки-подруги Януковича налякало мережу

"Протестували послугу Міністерства Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену. Обручку собі купив за годину до церемонії", - написав Нефедов.

Головний митник України одружився: з'явилися фото з весілля

facebook.com/max.nefyodov

Головний митник України одружився: з'явилися фото з весілля

facebook.com/max.nefyodov

Головний митник України одружився: з'явилися фото з весілля

facebook.com/max.nefyodov

Максим Нефедов був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Гройсмана. Його дружина Яна Калмикова працює в "Метінвест холдингу".

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої Ксенії Собчак з режисером Костянтином Богомоловим. Відомий російський блогер Олена Міро переконана, що телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...