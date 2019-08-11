Головний митник України одружився: з'явилися фото з весілля

Новий глава Державної митної служби Максим Нефедов одружився на своїй коханій Яні Калмиковій, з якою раніше жив у цивільному шлюбі.

Пара скористалася послугою "шлюб за добу". Про це Нефедов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

facebook.com/max.nefyodov

"Протестували послугу Міністерства Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену. Обручку собі купив за годину до церемонії", - написав Нефедов.

facebook.com/max.nefyodov

facebook.com/max.nefyodov

facebook.com/max.nefyodov

Максим Нефедов був першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі в уряді Гройсмана. Його дружина Яна Калмикова працює в "Метінвест холдингу".

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація про весілля телеведучої Ксенії Собчак з режисером Костянтином Богомоловим. Відомий російський блогер Олена Міро переконана, що телеведуча і режисер одружуються через вагітність зірки.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!