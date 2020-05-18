Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк показав зворушливі фото з батьками

Марія Дідик люди 17:47, 18.05.2020 Оновлено: 18:09, 18.05.2020

Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показав серію зворушливих фотографій, де він зображений разом зі своєю сім'єю.

Знімки він розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/flymax305

На фотографіях, які Максим поширив в мережі, він зображений разом з батьками.

"Улюблені", - підписав він фото.
instagram.com/flymax305
instagram.com/flymax305
instagram.com/flymax305

Зазначимо, що 15 травня на телеканалі СТБ вийшов 11 випуск романтичного шоу "Холостяк 10". Головний герой проекту Максим Михайлюк познайомив учасниць зі своїми батьками. В результаті у фінал програми пройшли Даша і Дана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-учасниця романтичного шоу "Холостяк-10" Вікторія емоційно висловилася після проекту.

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