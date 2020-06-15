Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголив тіло на камеру

Крістіна Долматова люди 19:04, 15.06.2020

Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вразив шанувальників новим фото, на якому похвалився оголеним торсом.

Відповідний знімок зірковий пілот опублікував на особистій сторінці в Instagram. На ньому він позував лежачи на підлозі, продемонструвавши підкачане тіло.

Головний герой "Холостяка" Максим Михайлюк
Instagram Макса Михайлюка

"Сьогодні прокинувся з прекрасним видом, співом птахів і не наполегливим кваканням жаб з Дніпра. Ну і, звичайно ж, хорошим настроєм. Скажіть, де ви відпочиваєте цього літа?" – запитав у шанувальників Михайлюк.

Зазначимо, що фанати в коментарях до публікації Макса засипали його компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показав серію зворушливих фотографій, де він був зображений разом зі своєю сім'єю.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Путін розповів про плани Росії на гіперзвукову зброю

Турчинов пояснив, чому Крим не врятували від окупації

Крим задихається без води, в України є джокер для Кремля – Куніцин

Заборонену в Україні Варнаву вивели з чорного списку СБУ

Турчинов припустив повернення Кубані Україні після розпаду Росії