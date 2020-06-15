Головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк вразив шанувальників новим фото, на якому похвалився оголеним торсом.

Відповідний знімок зірковий пілот опублікував на особистій сторінці в Instagram. На ньому він позував лежачи на підлозі, продемонструвавши підкачане тіло.

Головний герой "Холостяка" Максим Михайлюк

"Сьогодні прокинувся з прекрасним видом, співом птахів і не наполегливим кваканням жаб з Дніпра. Ну і, звичайно ж, хорошим настроєм. Скажіть, де ви відпочиваєте цього літа?" – запитав у шанувальників Михайлюк.

Зазначимо, що фанати в коментарях до публікації Макса засипали його компліментами.

Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголив тіло на камеру

Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголив тіло на камеру

Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголив тіло на камеру

Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголив тіло на камеру

Головний герой "Холостяк 10" Макс Михайлюк оголив тіло на камеру

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показав серію зворушливих фотографій, де він був зображений разом зі своєю сім'єю.