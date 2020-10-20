Головні убори осінь-зима 2020/2021: названо п'ять трендових речей

Берети яскравого кольору, капелюхи з широкими полями, в'язані шапки стали трендом сезону осінь-зима 2020/2021.

Такі аксесуари відмінно поєднуються з теплим верхнім одягом. Про головні убори, на які варто звернути увагу цьогоріч, пише Новое Время (фото дивіться нижче).

В’язана шапка

Бренд Brandon Maxwell пропонує носити шапку з невеликим нахилом, не закриваючи вуха або більшу частину чола. А Erdem прикрасив чорні головні убори намистинами.

Федора

Капелюхи з широкими полями та в стилі Дикого Заходу стали надзвичайно популярними. Головні убори в Etro прикрашені стрічками. Такий аксесуар відмінно поєднується з сукнями, джинсами, пальто, дублянками, брюками-кюлотами чи замшевими куртками.

Стиль вершника

На показах модних брендів були презентовані головні убори у вигляді кепок, які схожі на шоломи для верхової їзди з основою круглої форми та картузом. Такий аксесуар варто носити з трикотажними костюмами, кардиганами, сарафанами чи сукнями.

Капелюх-відро (панама)

Це один з найпопулярніших стилів капелюхів на подіумах сезону осінь-зима 2020/2021. Наприклад, бренд Vivetta надав капелюхам-відрам жіночний і повсякденний вигляд.

Берет

Цей головний убір додасть жіночності та французького шику будь-якому образу. У холодну пору року поєднуйте його з сукнями з довгими рукавами, спідницями, класичними пальтами, светрами, шкіряними жакетами, тренчами чи розкльошеними джинсами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у сезоні осінь-зима 2020/2021 дизайнери запропонували дівчатам носити яскраві, з оригінальними візерунками, блискучі, короткі або об'ємні куртки.