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4 березня • оновлено в 17:03
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Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

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Навесні 2020 року найбільш модними прикрасами будуть вироби з перлів, масивні і яскраві сережки, а також ланцюги. Мінімалізм, який був популярний в 2019 році покидає колекції дизайнерів.

Про головні тенденції в прикрасах весни 2020 пише Harpers Bazaar.

Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

pexels.com

Яскраві сережки

Цієї весни слід звернути увагу на великі прикраси та яскраві кольори. Кращими варіантами будуть відтінки зеленого, рожевого або блакитного.

Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

pexels.com

Перли

Навесні 2020 року в моді будуть як довгі нитки перлів і переплетені намиста в вінтажному стилі, так і сережки з намистинами.

Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

pexels.com

Ланцюги

Широкі золоті ланцюги продовжують очолювати списки тенденцій. Вони будуть мати гарний вигляд з в'язаними сукнями і блейзерамі в чоловічому стилі.

Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

pexels.com

Масивні браслети

Масивні браслети з дерева, металу, бамбука, гуми та пластика повернулися в моду на хвилі тренда на 70-ті та 80-ті.

Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

pexels.com

Кафф на ногу

На ногах браслети можна носити як на голу ногу з босоніжками, так і поверх тонких колготок з човниками на невисокому каблуці.

Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з топ-5 модних трендів, які будуть особливо популярні навесні 2020 го.

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Автор
Марія Дідик
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