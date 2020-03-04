Головні прикраси весни 2020: як бути в тренді

Навесні 2020 року найбільш модними прикрасами будуть вироби з перлів, масивні і яскраві сережки, а також ланцюги. Мінімалізм, який був популярний в 2019 році покидає колекції дизайнерів.

Про головні тенденції в прикрасах весни 2020 пише Harpers Bazaar.

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Яскраві сережки

Цієї весни слід звернути увагу на великі прикраси та яскраві кольори. Кращими варіантами будуть відтінки зеленого, рожевого або блакитного.

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Перли

Навесні 2020 року в моді будуть як довгі нитки перлів і переплетені намиста в вінтажному стилі, так і сережки з намистинами.

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Ланцюги

Широкі золоті ланцюги продовжують очолювати списки тенденцій. Вони будуть мати гарний вигляд з в'язаними сукнями і блейзерамі в чоловічому стилі.

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Масивні браслети

Масивні браслети з дерева, металу, бамбука, гуми та пластика повернулися в моду на хвилі тренда на 70-ті та 80-ті.

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Кафф на ногу

На ногах браслети можна носити як на голу ногу з босоніжками, так і поверх тонких колготок з човниками на невисокому каблуці.

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Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з топ-5 модних трендів, які будуть особливо популярні навесні 2020 го.

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