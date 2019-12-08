"Головне – сідниці і груди": Топалов спантеличив несподіваною заявою про Тодоренко

Російський співак Влад Топалов відверто зізнався, що його вразило в Регіні Тодоренко.
Так, в бліц-опитуванні PeopleTalk артист розговорився і розповів, що для нього є головним в дівчатах.
Влад Топалов і Регіна Тодоренко
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За словами Топалова, він звертає увагу на груди і сідниці:
"Головне в дівчині – це сідниці і груди".
Регіна Тодоренко і Влад Топалов
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А ось самим незграбним моментом у своєму житті співак назвав "пологи його дружини".
Також, за словами Топалова, найголовнішим для нього в житті є його дружина і син.
Влад Топалов з сином
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Влад Топалов і Регіна Тодоренко
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Як повідомляв OBOZREVATEL :
5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.
Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.
У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мають намір пишно відсвяткувати весілля.
3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваної подаї.
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