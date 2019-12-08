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8 грудня • оновлено в 16:00
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"Головне – сідниці і груди": Топалов спантеличив несподіваною заявою про Тодоренко

2.6т
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Російський співак Влад Топалов відверто зізнався, що його вразило в Регіні Тодоренко.

Так, в бліц-опитуванні PeopleTalk артист розговорився і розповів, що для нього є головним в дівчатах.

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

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За словами Топалова, він звертає увагу на груди і сідниці:

"Головне в дівчиніце сідниці і груди".

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

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А ось самим незграбним моментом у своєму житті співак назвав "пологи його дружини".

Також, за словами Топалова, найголовнішим для нього в житті є його дружина і син.

Влад Топалов з сином

Влад Топалов з сином

Інстаграм

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Влад Топалов і Регіна Тодоренко

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Влад Топалов
Місце
Росія
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