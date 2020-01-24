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24 січня • оновлено в 17:14
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"Головне – дожити": заборонений композитор Башмет попросився в Україну

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Відомий російський музикант Юрій Башмет, який відкрито підтримував анексію Криму, заявив про бажання приїхати в Україну.

В інтерв'ю КП Башмет зізнався, що останнім часом часто згадує роки, проведені у Львові.

Юрій Башмет

Юрій Башмет

sakhalinmedia.ru

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Так, на питання журналіста, чи хоче музикант приїхати до Львова, Башмет відповів:

"Дуже. І концерт хотілося б дати і просто по-людськи приїхати. Це ж місто мого дитинства. Я останнім часом часто його згадую... Як з моїм кращим другом бігали за недозрілими сливами на територію палацу Потоцьких, як страшно боялися, що охоронець потрапить у нас дробом. Як закопали там пляшку з посланням для майбутніх поколінь ..."

Юрій Башмет

Юрій Башмет

belcanto.ru

За словами Башмета, він чекає, поки вирішаться всі політичні проблеми, щоб приїхати до Львова.

"У Львові залишилися всі рідні могили: і батьків, і дідуся, який мені гроші на навчання давав, і брата... У мене є друг дитинства, він весь цей час, поки триває плутанина, стежить за могилами. Мені треба до Львова, провідати їх. Тому дуже хочу, аби всі політичні проблеми вирішилися, а вони мусять вирішитися. Головне – дожити до цього моменту", – зізнався музикант.

Юрій Башмет

Юрій Башмет

iz.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Сєров, який їздив до Криму, поскаржився на Україну. Співак заявив, що він прожив 35 років в Україні, однак у нього немає навіть звання заслуженого артиста.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Чан Джеки
Чан Джеки
покайси мы же терористы и приди к себе домой .прости коли мы виноваты я тебя прощаю .
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1
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
У продажной сволочи,могилы могут быть только в Кремле!.Концерт Ленину сыграешь,нам твоя музыка-не понятна!.Как говорил авторитет на Расее:"А Мурку ,могёшь?!.
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5
Чан Джеки
Чан Джеки
Костюченко Григорий, я в 1982 году готов был ехать в афган освобождать народ его от узурпаторов.мене так загрузили что я не я .вот тебе мой сказ .и не суди да судим будеш.точка.
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