"Головне – дожити": заборонений композитор Башмет попросився в Україну

Відомий російський музикант Юрій Башмет, який відкрито підтримував анексію Криму, заявив про бажання приїхати в Україну.

В інтерв'ю КП Башмет зізнався, що останнім часом часто згадує роки, проведені у Львові.

Юрій Башмет sakhalinmedia.ru

Так, на питання журналіста, чи хоче музикант приїхати до Львова, Башмет відповів:

"Дуже. І концерт хотілося б дати і просто по-людськи приїхати. Це ж місто мого дитинства. Я останнім часом часто його згадую... Як з моїм кращим другом бігали за недозрілими сливами на територію палацу Потоцьких, як страшно боялися, що охоронець потрапить у нас дробом. Як закопали там пляшку з посланням для майбутніх поколінь ..."

Юрій Башмет belcanto.ru

За словами Башмета, він чекає, поки вирішаться всі політичні проблеми, щоб приїхати до Львова.

"У Львові залишилися всі рідні могили: і батьків, і дідуся, який мені гроші на навчання давав, і брата... У мене є друг дитинства, він весь цей час, поки триває плутанина, стежить за могилами. Мені треба до Львова, провідати їх. Тому дуже хочу, аби всі політичні проблеми вирішилися, а вони мусять вирішитися. Головне – дожити до цього моменту", – зізнався музикант.

Юрій Башмет iz.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Олександр Сєров, який їздив до Криму, поскаржився на Україну. Співак заявив, що він прожив 35 років в Україні, однак у нього немає навіть звання заслуженого артиста.

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