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Головна сім'я України? Як виглядають дружина і діти Зеленського

7.3тЧитати матеріал російською

Згідно з результатами національних екзит-полів, 31 березня кандидат у президенти Володимир Зеленський здобув перемогу в першому турі. Його відрив від чинного лідера держави Петра Порошенка – не менше 10%. Цілком ймовірно, що саме він стане наступним президентом України.

Зрозуміло, життя однієї з ключових особистостей країни цікавить практично кожного її жителя. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає ймовірна перша леді України, дружина Зеленського Олена, а також трохи розповість про сім'ю Володимира.

Український шоумен, засновник студії "Квартал 95" Володимир Зеленський не любить виставляти на показ сімейне життя і майже не коментує особисті стосунки. Відомо, що Зеленський живе в щасливому шлюбі 16 років, із дружиною вони побралися в 2003 році. Знаменита пара виховує двох дітей: доньку Олександру та сина Кирила.

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Володимир Зеленський із дружиною і донькою

Viva

Володимир Зеленський і Олена Кіяшко з одного міста – Кривого Рогу. Пара познайомилася ще в студентські роки. Згодом у молодих людей почалися романтичні стосунки і до сьогодні подружжя не розлучається.

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До того, як одружитися, пара перебувала у стосунках вісім років. Олена постійно запитувала про весілля, але Володимир поспішати не хотів: мовляв, якщо шлюб, це означає, що одразу ж діти з'являться. А цей етап свого життя шоумен хотів відкласти. Пропозицію руки і серця коханій Зеленський зробив після перегляду мелодрами в кінотеатрі, що стало своєрідним нагадуванням про їхнє знайомство (вони познайомилися під час перегляду фільму).

Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

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Головна сім'я України? Як виглядають дружина і діти Зеленського

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Через 10 місяців після весілля, в липні 2004 року у пари народилася донька Олександра. Зазначимо, що в 2014 році дівчинка знімалася у фільмі "8 нових побачень" разом із Володимиром Зеленським. У 2016 році брала участь у шоу "Розсміши коміка. Діти" і виграла 50 000 гривень.

Сім'я Володимира Зеленського

Сім'я Володимира Зеленського

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Головна сім'я України? Як виглядають дружина і діти Зеленського

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У січні 2013 року у Володимира й Олени народився син Кирило. 6-річний хлопець поки особливо не "світився" на телебаченні. Крім цього, в мережі майже немає фотографій сина Зеленського.

Зеленський із сином Кирилом на руках

Зеленський із сином Кирилом на руках

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Головна сім'я України? Як виглядають дружина і діти Зеленського

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

  • Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів — радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

  • У мережі тоді на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!

Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленськийстудія "95 квартал"
Тег
95 Квартал
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Хохлосранов Алексей
Хохлосранов Алексей
Ну что журношлюхи? Пришло время переобуваться.
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