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10 березня • оновлено в 12:17
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Головна героїня "Сватів" відмовилася від зйомок у серіалі: що трапилося

11.5т
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Російська актриса і виконавиця однієї з головних ролей в серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в сьомому сезоні комедійного серіалу.

Про це розповіла в новому інтерв'ю виданню Собеседник.ru актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

112.ua

Так, на думку артистки, однією з причин відмови Артем'євої продовжити зніматися в серіалі могло стати фінансове питання.

"Я нарешті зустріла своїх улюблених партнерів – Федю Добронравова, Колю Добриніна... Крім Артем'євої, яка відмовилася зніматися. Чому? Начебто, щось там через гроші. Може, запросила багато?! Не знаю...",сказала Кравченко.

Серіал "Свати"

Серіал "Свати"

myslo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Федір Добронравов спростував чутки про свій конфлікт з колегою по серіалу "Свати" Анатолієм Васильєвим, які з'явилися кілька років тому.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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