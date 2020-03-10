Головна героїня "Сватів" відмовилася від зйомок у серіалі: що трапилося

Російська актриса і виконавиця однієї з головних ролей в серіалі "Свати" Людмила Артем'єва відмовилася зніматися в сьомому сезоні комедійного серіалу.

Про це розповіла в новому інтерв'ю виданню Собеседник.ru актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи.

Серіал "Свати" 112.ua

Так, на думку артистки, однією з причин відмови Артем'євої продовжити зніматися в серіалі могло стати фінансове питання.

"Я нарешті зустріла своїх улюблених партнерів – Федю Добронравова, Колю Добриніна... Крім Артем'євої, яка відмовилася зніматися. Чому? Начебто, щось там через гроші. Може, запросила багато?! Не знаю...", – сказала Кравченко.

Серіал "Свати" myslo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Федір Добронравов спростував чутки про свій конфлікт з колегою по серіалу "Свати" Анатолієм Васильєвим, які з'явилися кілька років тому.

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