"Голова пробита, зламаний ніс": російську модель жорстоко побив чоловік на очах у дитини. Фото 18+

Російську фотомодель Катерину Авінову в Таїланді жорстоко побив чоловік на очах у їхнього дворічного сина. Дівчина отримала серйозні травми голови і тепер потребує складної операції.

За словами Авінової, вона практично нічого не пам'ятає, оскільки втратила свідомість, а коли прийшла до тями — лежала у калюжі власної крові з пробитою головою. В результаті побиття у моделі черепно-мозкова травма, перелом носа і кісток обличчя, а також величезна гематома на обличчі, пише "СтарХит".

Постраждала зазначила, що чоловік вигнав її з дому і заборонив бачитися з дитиною. Коли вона прийшла провідати дитину, він схопив її і зв'язав скотчем, потім завдав потужного удару по голові.

Катерина Авінова sociumin.com

"Він схопив скотч і заходився мене в'язати. Потім ударив мене по голові, і далі я нічого не пам'ятаю. Я прокинулася в калюжі власної крові. Найжахливіше, що все це відбувалося на очах мого дворічного сина", — зізналася модель.

Через отримані травми у побитої дівчини різко погіршився зір і почалися проблеми з пам'яттю.

"У мене зламана лицьова кістка і потрібна термінова операція. Голова пробита, три шви. Зламаний ніс. Важка черепно-мозкова травма", — розповіла Авінова.

Катерина Авінова з чоловіком, який її побив СтарХит

Зараз модель перебуває в одній з тайських клінік. Катерина звернулася до правоохоронних органів після інциденту. За словами постраждалої, чоловік, з яким вона вирішила розлучитися, є вкрай забезпеченою людиною. Саме тому справі про побиття можуть не дати хід. Сама ж Авінова поскаржилася, що не має можливості оплачувати дороге лікування.

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Катерина Авінова після побиття СтарХит

"Мої родичі не можуть прилетіти до Таїланду просто зараз. У мене немає медичної страховки. Я вже витратила всі гроші, що у мене були, на медичну допомогу. Мені терміново потрібне лікування і обстеження в лікарні, на це у мене немає коштів", — зазначила дівчина.

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