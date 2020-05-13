"Голосують за своїх": Потап висловився про результати "Голос країни-10"

Анна Міхно люди 15:47, 13.05.2020 Оновлено: 15:48, 13.05.2020

Український репер і суддя проекту "Голос країни" Потап прокоментував результати фіналу десятого сезону.

В інтерв'ю виданню "Факти" артист заявив, що в Україні голосують за своїх.

Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap

На думку Потапа, велику роль відіграють особисті історії конкурсантів.

"Коли в фінал виходять учасники з інших країн, у них шансів виграти набагато менше, ніж у наших представників, навіть якщо ті виступають гірше. І з цим нічого не поробиш. У нас голосують свої за своїх. Крім того, велику роль відіграють особисті історії конкурсантів. Це теж може бути. Але, на мій погляд, це позбавляє нас, українців, інтеграції зі світовим шоу-бізнесом. Якщо ми будемо своїм окремим хутірцем, то не буде розвитку. Якщо ми хочемо виходити на міжнародний рівень, потрібно ставати більш відкритими. Це вже лежить в площині виховання телеглядача, свого споживача", – каже Потап.

Потап
Instagram @realpotap

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що переможцем десятого сезону "Голосу країни" став Роман Сасанчін з команди Тіни Кароль.

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