"Голос Майдану" Софія Федина приєдналася до команди Порошенка

Політична партія "Європейська солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка оголосила список кандидатів, з якими піде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019.

До команди Порошенко приєдналася українська співачка і телеведуча, відома як "голос Майдану", Софія Федина. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, хто вона.

Софія Федина Facebook

Софія Федина – співачка і телеведуча, активний громадський діяч (член Президії Всесвітньої федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародник. Кандидат політичних наук (спеціалізація: міжнародні відносини та дипломатична служба). Доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. З березня 2014 волонтер АТО/ООС.

Софія Федина Скріншот з відео

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2017). Кавалер Ордена імені Княгині Ольги III ступеня.

Під час подій Революції Гідності була ведучою львівського Євромайдану.

Софія Федина Скріншот з відео

Партія "Європейська солідарність" Прес-служба "ЄС"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

П'ятий президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

Партія також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.

Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

Раніше в БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра України.

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