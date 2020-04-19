"Голос Країни": кращі виступи за 10 років шоу

У неділю, 19 квітня, на Великдень на телеканалі "1+1" проходить спецвипуск "Голосу країни".
Випуск буде складатися з найяскравіших виступів учасників за десять сезонів проекту, які сколихнули мережу YouTube і найбільше запам'яталися шанувальникам. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, хто найбільше сподобався глядачам.
1+1
Першим в спецвипуску показали Олександра Клименка, який став переможцем 7 сезону шоу.
Сергій Асафатов на сліпих прослуховуваннях виконав пісню гурту Бумбокс "Вахтерам" в 10 сезоні шоу.
У список найпопулярніших виступів потрапила Олександра Зарицька, яка зараз є солісткою популярного гурту KAZKA.
Зіркою 10 сезону шоу став Даніель Салем.
Віра Кекелія прийшла на шоу в дуже непростий період свого життя. Але їй вдалося підкорити проект і глядачів, а також зустріти свою любов.
Єрлан Баібазаров — “Feel It Still”. Голос країни 10 сезон.
Костянтин Дмитрієв – "Hello". Голос країни 6 сезон.
Ольга Мельник - "Lovely". Голос країни 10 сезон.
Едель П'єр – "Whole Lotta". 6 сезон.
Анастасія Балог — "Bad guy". 10 сезон.
Зіанджа – "Smashed into you". 8 сезон.
Індіра Єдільбаєва — "Мелодія".10 сезон.
Katya Chilly – "Свєтліца". 7 сезон.
Назар Яцишин – "Shallow" 10 сезон.
Тетяна Решетняк – "Край мій рідний край". Сезон 5.
Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".
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