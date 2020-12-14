"Голос країни-11": чим здивує шоу і хто стане суддями

Софія Ковнір Люди 14:49, 14.12.2020 Оновлено: 15:01, 14.12.2020

Зовсім скоро на телеканалі "1+1" стартує 11 сезон популярного українського шоу "Голос країни". Цього разу в тренерському складі будуть такі знаменитості, як Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK і Олег Винник.

Так, у новому сезоні "Голосу країни" за лаштунками з'явиться справжній робот. Він подаватиме учасникам мікрофон, вимірюватиме температуру і дезінфікуватиме руки. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі "1+1".

Крім того, група підтримки буде вболівати за своїх близьких онлайн. Вони будуть на прямому зв'язку і зможуть поспілкуватися з учасником відразу після виступу.

Тренерський склад
Пресслужба "1+1"

Також відомо, що ведучими 11 сезону стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча
Пресслужба "1+1"

Варто відзначити, цього року кастинг учасників вперше проходив онлайн.

Сцена на шоу "Голос країни-11"
Пресслужба "1+1"

Нагадаємо, "Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможцем 10-го сезону проєкту став Роман Сасанчин із команди Тіни Кароль.

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