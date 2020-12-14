"Голос країни-11": чим здивує шоу і хто стане суддями

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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'Голос країни-11': чим здивує шоу і хто стане суддями

Зовсім скоро на телеканалі "1+1" стартує 11 сезон популярного українського шоу "Голос країни". Цього разу в тренерському складі будуть такі знаменитості, як Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK і Олег Винник.

Так, у новому сезоні "Голосу країни" за лаштунками з'явиться справжній робот. Він подаватиме учасникам мікрофон, вимірюватиме температуру і дезінфікуватиме руки. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі "1+1".

Крім того, група підтримки буде вболівати за своїх близьких онлайн. Вони будуть на прямому зв'язку і зможуть поспілкуватися з учасником відразу після виступу.

Тренерський склад

Також відомо, що ведучими 11 сезону стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча

Варто відзначити, цього року кастинг учасників вперше проходив онлайн.

Сцена на шоу "Голос країни-11"

Нагадаємо, "Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможцем 10-го сезону проєкту став Роман Сасанчин із команди Тіни Кароль.

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