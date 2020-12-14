'Голос країни-11': чим здивує шоу і хто стане суддями

Зовсім скоро на телеканалі "1+1" стартує 11 сезон популярного українського шоу "Голос країни". Цього разу в тренерському складі будуть такі знаменитості, як Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, MONATIK і Олег Винник.

Так, у новому сезоні "Голосу країни" за лаштунками з'явиться справжній робот. Він подаватиме учасникам мікрофон, вимірюватиме температуру і дезінфікуватиме руки. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі "1+1".

Крім того, група підтримки буде вболівати за своїх близьких онлайн. Вони будуть на прямому зв'язку і зможуть поспілкуватися з учасником відразу після виступу.

Також відомо, що ведучими 11 сезону стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Варто відзначити, цього року кастинг учасників вперше проходив онлайн.

Раніше переможцем 10-го сезону проєкту став Роман Сасанчин із команди Тіни Кароль.

Через грандіозний фінал "Голосу країни-10" у мережі спалахнув скандал.

Названо повний список пісень, які виконував Роман Сасанчин.

Фіналіст шоу "Голос країни-10" Сергій Роман презентував свій перший кліп на українську народну пісню "Несе Галя воду".

Потап неоднозначно висловився про вокальні шоу після фіналу "Голосу країни".

Нагадаємо, "Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможцем 10-го сезону проєкту став Роман Сасанчин із команди Тіни Кароль.