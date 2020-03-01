"Голос країни 10": всі подробиці сьомого випуску шоу

У неділю 1 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" відбудуться останні сліпі прослуховування на вокальному шоу "Голосі країни-10". На цьому етапі молоді виконавці боротимуться між собою за право стати частиною команди суддів: Dan Balan, Monatik, Тіна Кароль, Потап і Настя Каменських.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість читачеві всі подробиці шоу.

1+1

1 березня на шоу заспіває переможець "Голос. Діти-2" Роман Сасанчін, дівчина, яка приходила на всі сезони шоу і переможець онлайн-конкурсу # другійшанс. За результатами шостого етапу сліпих прослуховувань, MONATIK і ПТП з NK закрили свої команди. У Дана Балана залишилося п'ять вільних місць в команді, а у Тіни Кароль всього два місця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка і суддя "Голосу країни-10" Тіна Кароль висміяла на шоу учасницю з Росії Василину Старшову.

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