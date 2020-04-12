"Голос країни-10": всі подробиці останніх "нокаутів" сезону

Марія Дідик люди 21:00, 12.04.2020 Оновлено: 21:36, 12.04.2020

У неділю, 12 квітня, на "1+1" проходить заключний епізод етапу "нокаутів" шоу "Голос країни 10". За участь в наступному етапі шоу змагається команда Тіни Кароль.

OBOZREVATEL стежить за трансляцією і розповість всі подробиці.

За результатами минулих випусків етапу "нокаутів" стали відомі імена учасників, які продовжать участь і будуть боротися за перемогу в шоу, з команди MОNATIKа, Дана Балана і ПТП з NK. Цієї неділі глядачі дізнаються, хто з команди Тіни Кароль буде боротися за перемогу.

Переспівав Rammstein і поставив Кароль на коліна

Артему Семенову вдалося підкорити суддів і зал. Він виконав легендарну пісню німецького гурту Rammstein "Du Hast". В кінці виступу артисту навіть вдалося поставити свою зоряну наставницю на коліна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проекту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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