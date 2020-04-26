"Голос країни-10": хто переміг у шоу

У неділю, 26 квітня, пройшов фінальний, 15 випуск, популярного вокального шоу "Голос країни-10". У прямому ефірі визначили переможця вокального змагання. Ним став Роман Сасанчин з команди Тіни Кароль.

У другому етапі проекту він боровся за перемогу з трьома учасниками: Сергієм Асафатовим, Індірою Едільбаєвою, Ерланом Баібазаровим.

Роман Сасанчин Instagram @goloskrainy_official

Так, у першому етапі Роман виконав композицію "Мамина черешня", яку присвятив своїй мамі. Виступ Сасанчина оцінили всі судді. І, згідно з результатами глядацького голосування, Роман пройшов до другого етапу.

У другому етапі учасник з'явився на сцені з піснею "Luna tu" співака Alessandro Safina, яку він виконував на сліпих прослуховуваннях. Глядачі віддали найбільшу кількість голосів Роману, подарувавши йому перемогу.

Як стало відомо, окрім кубку, Роман Сасанчин також отримав квартиру у Києві.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися "стосунки" Кароль і Балана на "Голосі країни-10".

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