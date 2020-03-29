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29 березня • оновлено в 20:32
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"Голос країни-10": чого чекати від 11 випуску

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У неділю, 29 березня, на телеканалі 1+1 відбудеться 11-й випуск вокального проєкту "Голос країни-10". Так, за місце в чвертьфіналі змагатимуться учасники команди Дана Балана.

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

"Голос країни-10": чого чекати від 11 випуску

Фото: 24tv.ua

Зазначимо, що серед підопічних виконавця виступить переможець шоу "Голос. Діти-2" Роман Сасанчін. Хлопець зізнався, що на проєкті знайшов справжніх друзів, хоча і не очікував цього.

Також емоційним стане виступ учасника Сюй Чуань Юна – студента з Китаю, який приїхав в Україну два роки тому, щоб вивчати українську мову та пісні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проєкту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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Автор
Крістіна Долматова
Тема
Голос країни
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу Голос країни-10
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