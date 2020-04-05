"Голос країни-10": чим учасники будуть дивувати в 12-му ефірі шоу

У неділю, 5 квітня, на телеканалі 1+1 стартує 12-й випуск вокального проєкту "Голос країни-10". Так, за місце у чвертьфіналі змагатимуться учасники команди Потапа і Насті Каменських (NK).

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

Потап і Настя Каменських (NK) Фото: instagram/1plus1_ua

Серед учасників команди Потапа і Насті Каменських за участь в прямих ефірах змагатиметься 22-річна Юлія Коровко з Харкова. Дівчина виконає на сцені "Голосу країни" пісню Наталії Могилевської – "Відправила меседж" в незвичайному аранжуванні.

Юлія Коровко Фото: picuki.com

Також на сцені вокального проєкту з'являться українська Біллі Айліш Тоня Сова, таксист з Казахстану Ерлан Баібазаров та інші.

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