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5 квітня • оновлено в 20:11
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"Голос країни-10": чим учасники будуть дивувати в 12-му ефірі шоу

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У неділю, 5 квітня, на телеканалі 1+1 стартує 12-й випуск вокального проєкту "Голос країни-10". Так, за місце у чвертьфіналі змагатимуться учасники команди Потапа і Насті Каменських (NK).

OBOZREVATEL простежить за ефіром і розповість всі подробиці.

Потап і Настя Каменських (NK)

Потап і Настя Каменських (NK)

Фото: instagram/1plus1_ua

Серед учасників команди Потапа і Насті Каменських за участь в прямих ефірах змагатиметься 22-річна Юлія Коровко з Харкова. Дівчина виконає на сцені "Голосу країни" пісню Наталії Могилевської – "Відправила меседж" в незвичайному аранжуванні.

Юлія Коровко

Юлія Коровко

Фото: picuki.com

Також на сцені вокального проєкту з'являться українська Біллі Айліш Тоня Сова, таксист з Казахстану Ерлан Баібазаров та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді проєкту Дан Балан і Тіна Кароль знову підігріли чутки про свої стосунки, поговоривши про "майбутнє весілля".

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Україна
Теги
Голос країни-10 шоу-бизнес шоу
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